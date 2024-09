Il Leone è Almodóvar | L’eutanasia un diritto umano Coppa amara per Kidman a Venezia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Vince ild’oro Pedrocon La stanza accanto, un film che parla di eutanasia, di solidarietà femminile, di libertà. Vince laVolpi come miglior attrice Nicole, ma non si presenta in Sala Grande, straziata dal dolore: è morta sua madre, poche ore prima della cerimonia. Italia d’argento, con ilconquistato da Vermiglio di Maura Delpero. Tutti i vincitori di81 Perè il primod’oro, lui, 74 anni, uno dei più grandi registi europei, che trionfa con The Room Next Door, in uscita in Italia il 5 dicembre. Il film affronta il tema del, con una straordinaria Tilda Swinton e una altrettanto brava Julianne Moore. Il film aveva ricevuto una standing ovation interminabile, il giorno della presentazione alla Mostra.