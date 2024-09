FOTO ‘Il Gusto di Condividere’ gli ospiti del SAI Solopaca alla festa dell’uva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato inaugurato oggi, nell’ambito della XLVdil’iniziativa “Ildi Condividere”, un laboratorio gastronomico di prodotti tradizionali solopachesi, tra cui i famosi tagliarielli e fasuli e le votatore. L’evento, allietato da musica dal vivo, è promosso dcooperativa San Rocco, ente attuatore del Progetto SAI, con il Centro non solo anziani e la Pro-loco. Impegnati nell’iniziativa come volontari i componenti dell’equipe multidisciplinare della San Rocco e i giovanidel Sai. E proprio questi ultimi, domani, sfileranno per il corteo dellalungo le strade di. Inoltre, il loro contributo e la loro presenza sul territorio saranno anche oggetto di riflessione nel corso della tradizionale iniziativa.