Festa dell’Unità Schlein come Sala | L’autonomia fa male anche al Nord Il Pd sempre al fianco dei sindaci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Milano – A un certo punto il microfono non funziona più, Ellyè costretta a interrompere il suo comizio ma i militanti del Pd accorsi allaall’Arci Corvetto non si scoraggiano e intonano insieme alla segretaria “Bella Ciao“. Il fuori programma non rovina l’intervento dellaalla kermesse democratica, in cui la segretaria sancisce un asse a distanza con il sindaco Giuseppenella battaglia contro la riforma sulvoluta dal Governo e dalla Lega di Matteo Salvini. La numero uno del Pd, infatti, alla fine del suo intervento dice chiaro e tondo, da Milano, che “faal”, un concetto che ricalca il contenuto di una lettera inviata dal primo cittadino alla stampa lo scorso 30 agosto: “Lo dico da sindaco di Milano,è un dannoper ildel Paese”.