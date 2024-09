Ferie finite e sole scomparso? Noir e misteri ecco i libri scaccia-malinconia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) L'estate declina. Stanno tornando le piogge, caleranno le prime nebbie e l'autunno tornerà a picchiettare sui vetri della finestra invitandoci al raccoglimento e a riscoprire l'intimità domestica, familiare, magari offerta da un camino acceso, una tazza di tè caldo e un bel libro da leggere.qualche consiglio di lettura per entrare in clima: cominciando con Charlotte Link, il nuovo romanzo della regina tedesca del thriller. Il libro s'intitola Acqua scura (Corbaccio, pp. 400, euro 19,90). Scozia, costa occidentale. In una notte di tempesta, due famiglie accampate in una baia vengono aggredite brutalmente da una banda di uomini mascherati. Tutti vengono torturati e uccisi. Solo Iris, la figlia maggiore di una delle due famiglie, riesce a scampare al massacro.