Export pmi vale 1 400 miliardi il 45% del totale

(Di sabato 7 settembre 2024) In Italia le piccole e medie imprese sono oltre 200mila, e di queste quasi 55mila sono imprese esportatrici, producendo un giro di affari di oltre 1.400, con circa un terzo del proprio fatturato che viene realizzato all'estero. Si tratta di quasi la metĂ dell'nazionale (45%, rispetto al 20% delle tedesche e delle francesi e al 32% delle spagnole). Una su tre sta investendo in innovazione 4.0 e formazione e questo accresce del 15% l'capability d'impresa. E per migliorare questo dato servono, in particolare, una trasformazione tecnologica e un approccio multi-filiera. A dirlo la ricerca "Obiettivo Sparkling: Pmi e filiere italiane a prova di futuro" di Sace-Teha e presentata oggi a Cernobbio.