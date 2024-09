Ex gieffine verso La Talpa | due nomi si aggiungono al cast

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024) La nuova edizione de laè ancora avvolta dal mistero, si parlava infatti di registrazioni a fine agosto e in realtà pare che la produzione in questi giorni stia ancora chiudendo il(e sembra ci saranno anche due ex). Diletta Leotta però è prontissima e mercoledì sera ha pubblicato una storia Instagram con la felpa del programma, con tanto di nuovo logo. Il reality dovrebbe partire il 2 ottobre e Pier Silvio Berlusconi ha parlato delle novità di questa edizione: “Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale. Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto.