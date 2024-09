Debutto della Maceratese | Date lustro alla maglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Ragazzi,a Macerata ebiancorossa. Invito i tifosi ad andare allo stadio facendo un casino costruttivo evitando cori e fischi verso il presidente Crocioni che ci mette impegno, passione e soldi". È quanto ha detto il sindaco Sandro Parcarolipresentazione, avvenuta nel cortile di palazzo Conventati, che domani esordirà in campionato sul campo dell’Urbania dove difficilmente sarà disponibile il difensore Mastroippolito. Il discorso scivola sull’impianto dell’Helvia Recina-Brizi al centro di lavori perché il 15 settembre i biancorossi giocheranno contro il Fano la prima in casa: niente da fare per il neutro di San Severino, impegnato in una manifestazione, e di Trodica per problemi di sicurezza, si sta valutando la possibilità di giocare a Villa San Filippo o, addirittura, anticipare a quella domenica il ritorno sul proprio campo.