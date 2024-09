Concorezzo informatica Multe sull’App ad Agrate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Dagli sportelli per le pratiche online allenotificate sul telefonino: il Vimercatese punta sulla transizione digitale. I comuni tendono la mano a chi rischia di rimanere escluso dalla svolta hi-tech e lanciano iniziative destinate a cambiare le abitudini dei cittadini. Punta all’inclusioneil servizio che aprirà lunedì aal Centro pensionati (aperto da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento 039/6350986, digitale.@afolmb.it). In campo operatori formati da Afol, l’Agenzia provinciale per il lavoro, a loro il compito di ridurre il divario digitale soprattutto per gli “over“ meno abituati dei giovani a utilizzare la tecnologia. Saranno 12 i centri in Brianza.