Calcio Under 21 l’Italia di Nunziata vince al Francioni di Latina con San Marino

(Di sabato 7 settembre 2024)– E’ stato lo Stadiodiad accogliere la partita della Nazionale Italiana di21 di Mister, che ha giocato con Sanper le qualificazioni ai prossimi Europei 2025. Gli Azzurrini hanno battuto gli avversari con il risultato di 7-0 e di fronte a 3000 spettatori appassionati e in delirio per i beniamini tricolori. Il cammino del21 ora prosegue. La prossima partita ci sarà il 1o ottobre con la Norvegia in trasferta. Poi il match a Trieste con l’Irlanda il 15. Gli Azzurrini di Misterdi giocheranno il primo posto nel Gruppo A. “All’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica, poi piano piano abbiamo iniziato a giocare meglio ed essere più veloci – le parole del tecnico Carmine, come riporta figc.it -.