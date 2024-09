Alfonso e Linda nonni a 37 e 38 anni la figlia Asia mamma a 19 anni Lui si sfoga | Ho avuto un moto di rabbia tutti lo sapevano tranne me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Un albero genealogico decisamente stravagante e rapido quello diTirotta, 37, e la mogliePorcasi, 38. I due si sono innamorati durante una serata in discoteca all’Alterego di Verona nel lontano 2004. Tra un ballo e una consumazione al bancone, lui 16e lei 17, si sono innamorati a tal punto che qualche giorno doposcopre di essere incinta. A distanza di 9 mesi (dal momento che la matematica non è un opinione) nasce, la loro primogenita. I due genitori si sono trovati dunque a fare i conti con una fase inaspettata della loro vita, un’adolescenza non ordinaria. Crescendo insieme però i due hanno solidificato il loro rapporto, tanto cheoggi ha 19ed ha dato alla luce il suo primogenito Gabriel.