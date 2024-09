Very Demure il trend dell’autunno che vi conquisterà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tutti parlano del, unche diventerà sempre più predominante nel corsoe che archivierà la Brat Summer. Se questa è stata l’estate delle Brat, l’autunno invece sarà all’insegna del. Entrambi duesbocciati sui social, partendo dall’influenza di TikTok per poi diffondersi a macchia d’olio anche su Instagram e Pinterest, non dovranno pestarsi i piedi ancora per molto perché l’autunno è ormai alle porte e porta con sé un desiderio glam differente. Crediti: Instagram/Lily Collins – VelvetMagSe la Brat Summer ha esaltato soprattutto ildella ragazzaccia lanciato da Charli XCX, all’insegna della ribellione e del caos, l’autunno invece punta ad unpiù riservato, discreto, che risponde proprio al nome di