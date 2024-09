Vertici Rai sbancati | Affari Tuoi è subito un caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) «Stefano De Martino deve stare attento. Se continua così rischia il posto». Centomila euro vinti alla prima sera, 70mila alla seconda, 30mila alla terza:, con il nuovo conduttore, si è trasformato improvvisamente nel Paese del Bengodi, coiRai «». Si scherza, ovviamente, ma l'operazione simpatia inaugurata dall'ex ballerino di Amici, promosso all'access prime time di Rai 1 dopo gli ottimi risultati sul secondo canale con Stasera tutto è possibile, è già andata trionfalmente in porto. E se ci si aggiunge una spolverata di fortuna sulla testa di chi gioca in studio, il gioco è fatto. La missione non era delle più semplici: far dimenticare Amadeus, che diera il padrone di casa per antonomasia (stessa percezione del Festival di Sanremo), volto-simbolo della Rai e considerato da molti l'unica garanzia di successo.