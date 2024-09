Rallenta il Pil dell' Eurozona nel secondo trimestre +02%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La crescita'Ue neldel 2024 è statao 0,2%, rispetto alprecedente. Lo comunica Eurostat, limando lievemente la prima stima flash (+0,3%) diffusa ad agosto. Nel primo, il Pil era cresciutoo 0,3% in entrambe le zone. Rispetto allo stessodel 2023, il Pil è aumentatoo 0,6% nell'o 0,8% nell'Ue a 27. La Polonia (+1,5%) ha fatto registrare la crescita trimestrale maggiore, seguita da Grecia (+1,1%) e Paesi Bassi (+1%). In media l'Italia (+0,2%). I cali più significativi sono stati osservati in Irlanda (-1%), Lettonia (-0,9%) e Austria (-0,4%). Eurostat ha comunicato anche che nel'anno il numero di occupati è aumentatoo 0,2% nell'o 0,1% nei ventisette Paesi'Ue.