Pioggia torrenziale Le strade e i sottopassi si trasformano in fiumi

(Di venerdì 6 settembre 2024)allagati anche nel Nord Ovest milanese e un albero caduto in mezzo alla strada, in via Vittoria a Rho, che ha richiesto l’intervento di una squadra del gruppo di protezione civile rhodense. Lache ieri è caduta sull’hinterland milanese ha causato problemi in molterhodensi. È stato il Comune intorno alle 10 del mattino a diffondere sui social e attraverso i canali istituzionale l’allarme maltempo. "La rete idrica sta facendo fatica a smaltire l’enorme quantità di acqua arrivata in poco tempo. Si invitano i cittadini a prestare attenzione e a muoversi lungo lecon prudenza, sia a piedi sia in automobile". Il sottopassaggio di corso Europa è stato chiuso attorno alle 10, solo un’oretta dopo quando finalmente l’acqua ha iniziato a defluire è stato riaperto.