Musica Mirabilis in Val Seriana torna il festival internazionale Giovanni Legrenzi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Clusone. Sabato 21 settembre alle 20,30 nella chiesa di San Defendente di Clusone risuoneranno per la prima volta le cantate e i duetti di, con l’ensemble francese Concerto soave di Jean-Marc Aymes, al clavicembalo e alla direzione. Si tratta del primo appuntamento della terza edizione di di, illededicato proprio al compositore clusonese. Otto gli appuntamenti in calendario, ospitati in luoghi di grande fascino del territorio clusonese e con alcuni dei migliori ensembles vocali e strumentali di prestigio, i concerti accompagneranno per tutto l’autunno cittadini clusonesi e appassionati nell’ascolto dei capolavoriliani non ancora eseguiti in epoca contemporanea, ancor oggi in gran parte sconosciuti.