Mario Balotelli cerca lavoro | ecco a cosa si è ridotto | Guarda

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lo vedi in fotografia mentre, a 34 anni, si allena da solo con i pesi fisico asciutto, muscoli tesi e posa da culturista, quasi come nella famosa esultanza a petto nudo dopo la doppietta alla Germania negli Europei del 2012 - e ti viene da chiederti che fenomeno sarebbe potuto essere,, se in passato ci avesse messo lo stesso impegno e la stessa determinazione di adesso (ma forse ne sarebbero bastati anche meno). Chissà quanti gol avrebbe segnato, quanto avrebbe vinto se, anziché sprecare una carriera da fenomeno per colpa di vanità, esuberanza, ingenuità, superficialità, avesse provato a mettersi a disposizione di allenatori e compagni seguendo le banali regole del football e dello spogliatoio.