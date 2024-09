LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Bagnaia super nelle pre-qualifiche! Marc Marquez e Martin messi dietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 Unche ha voluto rispondere ae adopo il primo turno di prove libere. Buoni segnali per Pecco, dopo la caduta di Aragon. 16.04 UnPeccoin chiusura di questo turno con il crono di 1:30.685 a precedere di 0.185e di 0.281 Jorge. Morbidelli è quarto a 0.282 e Bastianini è quinto a 0.382. 16.02, Morbidelli, Bastianini, Acosta, Bezzecchi, Vinales, Quartararo e Miller in Q2. BANDIERA A SCACCHI!! 16.00 Colpa di coda diche si porta in seconda posizione a 0.185, mentre Morbidelli si piazza in quarta posizione a 0.282. 15.59 Ultimo tentativo die di, Pecco ha finito. 15.58scatenato, migliora ancora: 1:30.685 per lui e rafforza la sua leadership.è secondo a 0.281 eè terzo a 0.349.