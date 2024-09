L' Idf lascia Jenin Israele smentisce

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 11.20 L'esercito israelianoil ritiro da, in Cisgiordania, dove da 10 giorni è in corso un'operazione antiterrosimo, la più lunga nell'area. Ad annunciare il ritiro era stata l'agenzia di stampa palestinese Wafa. A oggi uccisi 21 palestinesi, dice il ministero della Sanità dell'Anp. Per l' Idf, uccisi più 30 uomini, tra cui il capo di Hamas a. La città e l'adiacente campo profughi,dove l'esercito ha distrutto le infrastrutture,sono da tempo roccaforti di gruppi terroristici