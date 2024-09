Lazio | a parte Romagnoli e Patric out Castrovilli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Altro allenamento a ranghi ridotti per la, che prosegue la sua marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato contro il Verona. La sosta per le nazionali sta dando a Marco Baroni la possibilità di gestire i suoi giocatori, soprattutto in vista delle tante partite in calendario fino al termine della stagione. Mercoledì aveva riposato Pedro, mentre giovedì è stata la volta di. Nella seduta odierna ancora assente l’ex centrocampista della Fiorentina, nuovamente gestito dal tecnico. In campo tutti gli altri giocatori, fatta eccezione per gli otto nazionali e per. I due centrali biancocelesti, infatti, hanno inizialmente lavorato a, per poi ricongiungersi con i compagni nel finale dell’allenamento: a, outSportFace.