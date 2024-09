L’Austria pareggia i conti con la Slovenia | per Arnautovic più di 80?!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Markoresta in campo per quasi tutta la sfida di Nations League maconquista un solo punto contro la. Ecco com’è andato il match. PRIMO TEMPO –-Austria, allo stadio Stožice di Lubiana, ha inizio alle ore 20.45 e termina con un 1.1. Anche la Nazionale di Marko, come quella di Hakan Calhanoglu, non si spinge oltre un pareggio. L’attaccante nerazzurro, però, a differenza del regista turco dell’Inter, parte titolare nella formazione schierata da Ralf Rangnick per il match di Nations League. A incidere subito, tuttavia, è la, che al 16? conquista un calcio di rigore in seguito a un tocco di mano in area di un giocatore austriaco. Inizialmente l’arbitro fa proseguire il gioco, considerando tutto regolare, poi interviene il VAR e assegna la penalità.