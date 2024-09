In casa Robur c’è voglia di serenità Niente cessione e Opera sulla maglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) La presentazione di mercoledì sera, svolta in una cornice unica e con una buona partecipazione di tifosi e appassionati, ha portato in dote due novità importanti. La prima e più attesa è stata comunicata proprio nel finale dal direttore generale Simone Farina. "E’ stata una estate difficile - aveva ammesso Farina sul palco del Battistero - condita da tante voci ma posso dire che noi rimaniamo qui. Il club non meritava tali e tante voci ma sono arrivate dall’esterno. Posso solo confermare il nostro impegno. Non so dove saremo a fine stagione ma la squadra ce la metterà tutta".