Il futuro dell’hotellerie saranno i boutique hotel Sulla sostenibilità c’è ancora tanto da fare si usa troppa plastica | chef Barbieri torna con 4 Hotel

(Di venerdì 6 settembre 2024)Brunoè pronto are in sella con le nuove puntate del suo programma “4”, al via in prima serata dall’8 settembre su Sky e e in streaming su Now. Non mancheranno piccole e sostanziali novità, come ha annunciato: “Ci sarà un nuovo tormentone e abbiamo introdotto dei piccoli colpi di scena nelle ispezioni”. E: “Glisono il biglietto da visita del nostro Paese, il. Strutture più piccole, non più con 200-300 camere, molto ricercate nei dettagli e che permettono un’attenzione maggiore verso gli ospiti. L’approccio all’lerie è cambiata, anche grazie a questo programma. Le nuove generazioni di albergatori stanno uscendo dalla loro comfort zone, mamolto da. È necessario visitare gli alberghi degli altri per capire quali siano le tendenze e i gusti delle persone”.