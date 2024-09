Il caso della dipendente Ast Smart working per il figlio disabile Natalini | Aperto un dialogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ascoli, 6 settembre 2024 – “A Germana Messina riconosco il merito di avere un grandissimo cuore per come sta accudendo un bambino gravemente. Quando sei un, percepisci uno stipendio, devi però anche dare una risposta ai cittadini e prenderti cura dei loro bisogni”. Così la direttrice generale dell’Ast di Ascoli Nicolettacommenta ilche ha presentato un ricorso per via del fatto che le è stato revocato il lavoro agile, complicando la difficile assistenza a Elia, il bambino preso in affido 17 anni fa, dopo che i genitori naturali lo avevano abbandonato all’ospedale Mazzoni dove lei lavora come assistente sociale.