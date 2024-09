I dubbi di Carrera in vista del match contro l’Entella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La squadra anche ieri ha proseguito il lavoro al Picchio Village sotto le direttive di Massimoe del suo staff. Le due trasferte consecutiveVirtus Entella (domani sera con avvio alle 21.15, diretta tv su Rai Sport) e Milan Futuro (sabato 14 alle 18.30) costituiranno un passaggio nevralgico per decifrare la caratura dell’organico allestito dal ds Emanuele Righi. Seppur siamo soltanto agli inizi del percorso che questa nuova squadra sarà chiamata ad affrontare, sarà il mese di settembre a delineare le prime gerarchie di questo campionato. Nel girone b ad aver subito approcciato nel miglior dei modi, conquistando due vittorie in altrettanti incontri disputati, sono state soltanto Virtus Entella e Gubbio, ma dietro c’è un bel gruppone di avversari dotati di valori tecnici degni di nota ma non ancora arrivati a pieni giri.