Ha rifiutato tutte le offerte il Napoli alle prese con un problema di mercato | il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilha ceduto diversi calciatori in questa settimane di. Alcuni però, indossano ancora la maglia azzurra. Nonostante ilsia ormai terminato, in casasi continua a lavorare ininterrottamente sul. Questa volta, la dirigenza si starebbe occupando delle cosiddette situazioni “delicate, le quali continuano ad arrecare problemi. Dopo aver svelato il futuro Michael Folorunsho, il club azzurro è pronto a risolvere l’ennesima questione. L’obiettivo è molto semplice: consegnare ad Antonio Conte solo i calciatori da lui ritenuti “utili”. Infatti, l’natore non intende cambiare le proprie idee. Fin dal suo arrivo in Campania, il tecnico salentino ha dimostrato di essere inamovibile sulle sue decisioni. Basti ripensareparole sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia.