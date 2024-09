Gli Oasis respingono le accuse | Non sapevamo che sarebbe stato utilizzato il Dynamic Pricing Ticketmaster per ora tace nel mirino dell’Antitrust

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mentre glihanno aggiunto altre due date al tour di concerti in programma nel 2025, a Wembley il 27 e il 28 settembre e salgono così a 7 gli show nello stadio londinese, divampa la polemica sul “”, “tariffazione dinamica”. Migliaia di fan infatti nell’attesa per l’acquisto degli ormai introvabili biglietti si sono ritrovati i prezzi rincarati fino a 4 volte. A FqMagazine l’eurodeputato del PD Pierfrancesco Maran ha raccontato di aver presentato una istanza al Parlamento Europeo, abbiamo provato anche a contattareItalia, ma per ora tutto. IL GOVERNO BRITANNICO STUDIA IL CASO – Quel che è certo è cheè finito nelbritannico per le modalità tariffarie di vendita dei biglietti.