Francia-Italia disastro Di Lorenzo | Barcola in gol dopo 14 secondi VIDEO

(Di venerdì 6 settembre 2024) Serviva una scossa e invece l’inizio diè in perfetta continuità con la sbadata versione degli azzurri vista all’Europeo in Germania.quattordicii Bleus sono passati in vantaggio e lo hanno fatto con l’idolo di casa al Parco dei Principi, Bradley, autore del gol dell’1-0aver scippato palla a Giovanni Di, che fu tra i peggiori ad Euro 2024 e che oggi ha iniziato malissimo il primo match di Nations League. Non è la prima volta. Già contro l’Albania l’partì malissimo, subendo gol nei primi istanti di gara. GOAL France 1-0 ItalyOPENS THE SCORING FOR FRANCE AFTER ONLY 13 SECONDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/48Q7J6qqoC — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 6, 2024Diin gol14) SportFace.