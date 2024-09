Di uomini e cani la recensione | come raccontare l' orrore al confine tra un kibbutz e Gaza?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dani Rosenberg, da sempre critico nei confronti di Netanyahu, imbraccia la macchina da presa per testimoniare cosa è successo all'indomani dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Senza dimenticare la Palestina. Presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 81. Qual è il ruolo di un festival di cinema? Specie se si tratta di una delle manifestazioni più importanti del mondola Mostra del Cinema di Venezia? Una finestra sul mondo che per dodici giorni racchiude nelle sue sale gli sguardi di registi di ogni angolo del mondo. Ci si aspetterebbe che ciò che accade fuori da questa bolla fatta di proiezioni, conferenze e red carpet riesca a penetrare e diventarne parte integrante. E che, sopratutto, abbracci una pluralità di punti di vista. Ma quest'anno ciò che sta accadendo asembrerebbe non essere pervenuto. Solo Lino Musella e