Cyber sicurezza nei primi tre mesi del 2024 già 435 attacchi a telefoni e computer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano – Gliinformatici sono tornati a crescere in Lombardia. Nel primo trimestre dell’anno si contano già 435 volte in cui i criminali hanno preso di mira i dispositivi connessi alla rete internet. Nello stesso periodo del 2023 le minacce non arrivavano a 200. I numeri hanno ripreso di fatto a viaggiare al ritmo di inizio 2022 (404) dopo il rallentamento registrato nella prima parte dello scorso anno. La buona notizia, invece, riguarda gli incidenti, gliinformatici che hanno avuto successo: il calo progressivo che ha caratterizzato tutti i trimestri del 2022 e proseguito nel 2023 continua. Due anni fa, la Lombardia contava 314 incidenti. Nello stesso periodo del 2023 il bilancio era di 70. L’avvio delè stato migliore, con 40 casi.