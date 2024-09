Così Israele finanzia i coloni violenti nei Territori palestinesi occupati

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Era la sera del 15 agosto e Rashid Sidda era a cena in casa della sua famiglia nel villaggio palestinese di Jit, a una decina di chilometri da Nablus, nella Cisgiordania occupata dae da centinaia delle suee illegali. Erano da poco passate le 20:00 quando un centinaio di persone a volto coperto ha cominciato a bruciare case e auto e a minacciare i residenti. Come molti altri, anche il tecnico informatico è uscito di casa per protestare e fermare gli aggressori ma è stato il solo a restare ucciso da uno dei proiettili sparati daiisraeliani armati, che hanno ferito anche altre cinque persone, compreso un adolescente. Aveva soltanto 23 anni.