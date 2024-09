Collegio in fiamme è strage di bambini morti carbonizzati | 17 morti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un devastante incendio ha colpito un dormitorio di unin Kenya, l’Hillside Endarasha Academy di Kieni, e il bilancio è pesantissimo: 17e altri 14 feriti in modo grave. La situazione però rischia di peggiorare in quanto potrebbero emergere nuovi corpi quando saranno fatti ulteriori sopralluoghi dopo che la situazione sarà tornata alla normalità. L’incendio nelCome riferito dalla polizia, l’incendio è scoppiato verso la mezzanotte e in poco tempo lehanno avvolto uno dei dormitori dove c’erano i. Non è stato possibile stabilire i nomi e le età delle vittime, poiché erano completamente carbonizzate e quindi irriconoscibili, come riferito dal portavoce Resila Onyango. Ci sono ancora altriferiti che hanno riportato ustioni e ferite molto serie.