By You | la proposta di Kidult per gioielli componibili

(Di venerdì 6 settembre 2024) Life&People.it La moda è diventata un modo di essere per le persone, che scelgono cosa indossare per esprimere quello che si desidera mostrare o come ci si vuole sentire. Questo vale anche nel panorama dei, in cui personalizzare è diventato un must. Ne sono un esempio le proposte diper quanto riguarda idella collezione By You, l’ideale per regalare e regalarsi un gioiello unico nel suo genere e che soprattutto riesce a rappresentare pienamente l’essenza della persona che lo indossa. AIKI: la personal shopper virtuale diCreare il proprio gioiello componibile è semplice con, grazie alla possibilità di accedere a una personal shopper virtuale. Il suo nome è AIKI, è stata realizzata con le moderne tecniche dell’IA e si relaziona in modo semplice, intuitivo, interattivo, empatico ed efficiente.