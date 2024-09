Boom di presenze alla prima giornata della festa del Fatto Quotidiano | tutto esaurito a tutti i dibattiti alla Casa del Jazz – Fotogallery

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Grande successo di pubblicodel, in programma fino all’8 settembredeldi Roma. L’affluenza, durante il primo giorno di, è stata alta al punto che in alcuni casi non è stato possibile accoglieregli spettatori nel rispetto delle norme di sicurezza. Laè iniziata con le “Conversazioni sul futuro” alle quali hanno partecipato l’amministratrice delegataSeif Cinzia Monteverdi, Pasquale De Muro e Giulio Gambino insieme a VirginiaSala e Miriam Mirolla (rivedi), poi è proseguita con il dibattito “Giustizia: leggi e bavagli” al quale hanno partecipato il deputato di Azione Enrico Costa e il magistrato Piercamillo Davigo con le domande di Valeria Pacelli e Giuseppe Pipitone (rivedi).