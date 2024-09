Anna Delvey a Ballando con le Stelle USA con la cavigliera elettronica!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sulla pista di Dancing with the Stars una concorrente così non si era mai vista. La versione statunitense dicon le, giunta ormai alla sua 33° edizione, accoglierà l’ex truffatrice russaDelvin (pseudonimo diSorokin). Una scelta alquanto discutibile visto il passato della donna, divenuta famosa per le sue attività criminali. A rendere ancora più singolare la sua partecipazione è ladi monitoraggio, imposta dalle autorità, che indossa.è infatti agli arresti domiciliari. Chi èsi è spacciata per una ricca ereditiera per accedere alla scena sociale e artistica dell’alta borghesia newyorkese dal 2013 al 2017. Sarà proprio questa facoltosa classe sociale il bersaglio delle sue frodi tramite prestiti mai restituiti, debiti e conti non saldati.