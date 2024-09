Ancora bombe di Israele su Gaza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ce ne sonoe altre ce ne saranno se non lo fermiamo: ledisunon si fermano. Le tensioni trae Palestina non accennano a diminuire, con l’escalation militare in corso sia in Cisgiordania che nella Striscia di. Dopo aver smentito il ritiro dalla città di Jenin, le forze di difesa israeliane (IDF) continuano a condurre operazioni militari che stanno causando un bilancio devastante di vittime civili, soprattutto a. Parallelamente, le trattative per una tregua sono in stallo, mentre cresce la pressione internazionale per trovare una soluzione a questo conflitto. Operazioni militari edisu Jenin eha recentemente smentito la notizia di un possibile ritiro delle sue truppe dalla città di Jenin, in Cisgiordania, confermando invece l’intensificazione delle operazioni militari.