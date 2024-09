Anche X-Trail diventa Mild Hybrid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da oggi Nissan X-MY24 è disponibile con due opzioni di motorizzazione, con il nuovo motorebenzina da 1.5 litri, 163 CV di potenza e 300 Nm di coppia che si affianca al propulsore e-POWER. In un segmento che vale quasi un quarto del marcato auto italiano, quello dei C-SUV, Nissan amplia l'offerta del suo crossover pensato per la famiglia e per l'avventura e lo fa con una soluzione ancora più accessibile. Infatti, le nuove versioni di X-con trazione 2WD e 5 posti hanno prezzi a partire da 38.300 euro e costano 2.800 euro in meno rispetto alle equivalenti versioni e-POWER. Per i modelli con 7 posti, invece, le versioni di X-hanno prezzi a partire da 39.200 euro.