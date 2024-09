Under 21 l' Italia travolge San Marino 7-0 | poker di Esposito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rieti, 5 settembre 2024 – L’21Sancon un 7-0 identico a quello del match di andata e continua la sua marcia in vetta al girone A delle qualificazioni agli Europei in programma in Slovacchia nel 2025. Mattatore assoluto del successo azzurro è stato senza ombra di dubbio Francesco Pio, che ha mandato a bersaglio unpersonale, mettendo però lo zampino anche nella rete del 2-0, sulla cui attribuzione resta grande indecisione (è stato dato autogol a Mattioni). Di Bove, invece, la rete che ha sbloccato la situazione dopo una prima mezz’ora in cui l’ha giocato sotto ritmo, ha perso per infortunio Fazzini e Baldanzi e ha faticato e non poco ad abbattere il muro difensivo di Sanper poi spiccare definitivamente il volo e giocare sul velluto. Gloria, infine, anche per Raimondo, autore del momentaneo 6-0.