Un posto al sole trama 5 settembre 2024 | Samuel in crisi

(Di giovedì 5 settembre 2024)Piccirillo soffrirà per Micaela Cirillo nel corso della puntata di Unalin onda giovedì 5. Il giovane chef, negli ultimi tempi, ha iniziato a vivere con disagio l'atteggiamento della gemella nei confronti della loro relazione. La ragazza, infatti, ha sempre vissuto con leggerezza il suo legame cone non gli ha mai dato delle certezze. In seguito, di fronte alla decisione di Micaela di partire da sola per le vacanze, Piccirillo è apparso particolarmente adirato e ha messo la fidanzata con le spalle al muro., in particolare, ha incalzato la Cirillo e le ha chiesto di prendere una decisione in merito al futuro della loro storia d'amore, invitandola a cambiare atteggiamento e garantendogli maggiori sicurezze. Micaela, però, non ha gradito l'ultimatum del giovane chef e ha deciso di troncare la loro relazione.