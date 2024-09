Uccisa davanti a madre e sorellina | Una tragedia assurdo morire così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Stava tornando a casa, era insieme alla sorella e alla mamma, erano sul marciapiede ma l’autista del furgone non l’ha vista e l’ha travolta. È una, ora dobbiamo solo stare vicini alla sua famiglia". È il racconto di un parente di Assil, la bambina di 3 anni che martedì pomeriggio è stata travolta eda un furgone in via Redipuglia 5 a Baranzate a una decina di metri dalla palazzina dove vive, al civico 9. Ieri è stato un continuo viavai di parenti e amici increduli per l’accaduto. "Non ci sono parole – commenta uno di loro –: siamo tutti in lutto perché conosciamo molto bene la famiglia". Mamma e papà sono arrivati in Italia molti anni fa, vivono nel Comune più multietnico d’Italia, nel quartiere di via Gorizia. "Era una bambina sempre allegra e giocava con tutti", aggiunge un parente. Qualcuno ha messo un’orchidea sul luogo della