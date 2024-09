Tuttosport – Luka 10 giorni per pensare al suo futuro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 09:31:10 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: MILANO – Diecidi riflessione.Jovic sabato non ha preso parte alla trasferta di Roma ufficialmente per un guaio fisico (Fonseca aveva parlato di lombalgia, qualcun altro di problemi al collo), ma anche per motivi di mercato qualora fosse arrivata una proposta last-minute. L’attaccante è stato immortalato sulle tribune dello stadio di Ugljevik in Bosnia Erzegovina ad assistere, col papà, a una gara della terza divisione bosniaca. Da lì ha poi raggiunto il ritiro della sua nazionale, quella serba, dove ha ritrovato il neo compagno Pavlovic, in vista degli impegni di Nations contro Spagna (oggi a Belgrado) e Danimarca (domenica a Copenhagen). La testa di Jovic, dunque, è sulla sua nazionale, ma inevitabilmente l’attaccante sta ragionando su cosa fare nei prossimi