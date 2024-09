Supermercati | la classifica 2024 dei più convenienti Oltre 3000 euro l’anno di risparmio possibile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ladeipiùdelpresentano alcune novità e dei nuovi ingressi. L’indagine di Altroconsumo – effettuata dal 4 marzo al 31 marzoin ben 1.140 negozi distribuiti in 65 città italiane – offre indicazioni molto interessanti per i consumatori. Con una scelta oculata una coppia con 2 figli, che spende mediamente 9.128(dati Istat 2023) può arrivare a risparmiare fino a 3.400acquistando i prodotti in assoluto più economici in vendita nel discount più conveniente dell’indagine per questo tipo di spesa. Ma anche un single può ottenere unsignificativo di 2.100su una spesa media annuale di 5.548 (dati Istat 2023). In entrambi i casi si tratta di undiil 35%.