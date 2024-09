Spari e coltellate in auto Fermato capo ultrà dell’Inter I pm | ha ucciso un altro tifoso e simulato un’aggressione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) e Nicola Palma A terra Antonio Bellocco, esponente di spicco di una delle famiglie di ’ndrangheta più potenti della Piana di Gioia di Taurocon 7-8assestate tra gola e cuore. In ospedale, piantonato eper omicidio, Andrea "Berro" Beretta, notissimodella Curva Nord di fede interista. Un delitto, avvenuto in pieno giorno vicino a una strada molto trafficata dell’hinterland milanese, che allunga pesanti ombre sul rapporto tra tifo e criminalità organizzata. Un fatto di sangue che genera inevitabili preoccupazioni sulla possibilità che si scateni una faida per vendicare la morte di Bellocco. E una dinamica diversa da quella che ha raccontato inizialmente il presunto omicida.