Sinner detto fatto | la verità è in quel post liberatorio

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannik, l’avevae ha mantenuto la parola: laemerge chiaramente dalsui social. Lo aveva promesso. E aveva lasciato intendere, tra le righe, che non sarebbe rimasta a casa a disperarsi per l’epilogo dila storia d’amore per la quale si era tanto spesa e battuta. Maria Braccini è stata di parola: nonostante abbia rotto con Jannik– e si sia vista “sostituire”, per così dire, abbastanza rapidamente da Anna Kalinskaya – non sta passando il suo tempo a leccarsi le ferite. Jannikha rotto in primavera con Maria Braccini (LaPresse) – Ilveggente.itQuesto, per lo meno, è ciò che traspare dal suo profilo social, che dopo l’addio al numero 1 del mondo è cambiato da così a così. Sebbene per definizione fosse un’influencer, la sua attività online non è mai stata tale da giustificare questo appellativo. Fino a questo momento.