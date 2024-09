Scuola undici presidi fanno il bis Reggenti a San Bernardino e Galilei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nonostante sia attesa l’espressione del Tar del Lazio – oggi è in discussione uno dei diversi ricorsi - sull’esito del concorso sospeso che avrebbe dovuto immettere in ruolo nuovi dirigenti scolastici, l’Ufficio scolastico regionale ha nominato 11in altrettante scuole di Siena e provincia, rimaste senza preside a seguito di trasferimenti. L’anno scolastico infatti inizia ufficialmente il 2 settembre per il personale, pertanto il provveditorato regionale su indicazione ministeriale ha provveduto a nominare i dirigenti mancanti.