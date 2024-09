Sciopero polizia locale a Pavia si va verso la sospensione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 – Stanno valutando unadelloproclamato per domenica, giornata conclusiva della Festa del Ticino, gli agenti di. La svolta è arrivata oggi, ultimo giorno utile per una precettazione del personale del comando di viale Resistenza. Siccome la Prefettura non ha costretto gli agenti a presentarsi in servizio, l’amministrazione comunale ha chiesto un confronto alla Uil Fpl che ha proclamato l’astensione dal lavoro. “Apprezziamo molto l’apertura e la volontà di dialogare – ha detto Giovanni Latiano, coordinatore delladella Uil Fpl – era il segnale che aspettavamo e che avremmo voluto avere anche prima che venisse soppressa la sperimentazione del taser, strumento utile soprattutto di fronte a una prossima estensione dei turni di lavoro che coinvolgono le ore notturne.