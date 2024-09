Sardegna | cane sordo e cieco muore massacrato da un gruppo di ragazzini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere per ricostruire cosa sia accaduto la notte del 31 agosto nel paese di Bono: dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che undiabbiadi botte il, morto dopo tre giorni di agonia. Si chiamava Alex. Era unanziano,che non faceva del male a nessuno. Anzi era amato e ben voluto da tutti gli abitanti di Bono. La notte del 31 agosto, però, è statodi botte molto probabilmente da undiche durante i festeggiamenti del patrono San Raimondo non avevano altro da fare. Per questo motivo la “Lega italiana difesa degli animali e dell’ambiente” (Leidaa) ha presentato in questi gironi una denuncia ai carabinieri che, immediatamente, hanno avviato le indagini per arrivare ai responsabili: con tutta probabilità undidel paese.