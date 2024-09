Peste suina indagati un veterinario e un allevatore di Vernate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pavia, 5 settembre 2024 – Une undisarebbero stati iscritti nel registro degli. Secondo la procura della Repubblica di Pavia, che sta indagando sulla seconda ondata di diffusione dellaafricana, non sarebbero state rispettate tutte le misure di contenimento adottate e ci sarebbero stati gravi ritardi nel segnalare i primi casi. E, mentre il virus avanza in Lombardia e in Piemonte si scopre che l’allevamento zero si troverebbe proprio a, che ufficialmente è stato il quarto focolaio scoperto, ma in realtà sarebbe stato il primo a essere realmente contagiato. Poi il virus si è diffuso tra Milano, Pavia e Lodi. E ora si scopre che carcasse di decine di maiali sotterrate in un campo destinato allo stoccaggio del letame, sono state ritrovate nei pressi di un allevamento a Castelgerundo, nel Lodigiano.