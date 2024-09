Neil Gaiman Disney sospende l' adattamento di The Graveyard Book dopo le accuse di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laha messo in pausa il suodi Thein seguito alledirivolte all'autore del libro. Laha messo in pausa il suodi The(Il figlio del cimitero) in seguito alledirivolte all'autore del libro. Il film del regista Marc Forster non è stato completamente abbandonato, ma lo sviluppo è stato interrotto per una serie di motivi, tra cui le. Pubblicato nel 2008, Theracconta di un ragazzo che viene allevato dai fantasmi del cimiterol'omicidio della sua famiglia. L'cinematografico non era ancora entrato in pre-produzione e non era stato confermato il casting.non è stato coinvolto