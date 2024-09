LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Fantin si tinge d’oro superato il record di vittorie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Passiamo ora alla finale dei 400 metri stile libero femminili classe S10. Ecco la lista di partenza. 1 WINNETT Taylor USA S10 A 12+ 4:52.58 2 ROGERS Faye GBR S10 1,3,5 4:43.22 3 PAP Bianka HUN S10 12+ 4:40.84 4 TRUWIT Alexandra USA S10 8 4:34.71 5 RIVARD Aurelie CAN S10 3,5 4:37.03 6 JABLONSKA Oliwia POL S10 12+ 4:41.88 7 LORANDI Elodie FRA S10 12+ 4:50.42 8 HOTZ Csenge HUN S10 12+ 4:53.18 17.49 L’azzurro riscrive ilparalimpico in 1:03.12. Argento per il brasiliano Glock (+2.15), bronzo per il francese Chardard (+2.16). 17.48 OROOOOOOOOOOOOOOOO! MEDAGLIANUMERO DODIC PER L’ITALIA NEL! E’! 17.47 Ottimi i secondi venticinque metri perche si porta in testa alla virata. 17.46 SI PARTE! 17.43 Adesso passiamo alla gara più importante in casa Italia del pomeriggio.