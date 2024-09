Le foto delicate e gli audio di Giorgia Meloni | perché il caso Sangiuliano-Boccia fa tremare il governo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci sono «altregrafie» che ritraggono Gennaroinsieme a Maria Rosaria. «E sono molto piùdi quelle che abbiamo venduto a Gente»: a dirlo è Alex Fiumara,giornaista che insieme a Max Scarpone ha firmato il servizio del settimanale in edicola questa settimana. Ma chi le possiede ha deciso di non pubblicarle. Per ora. E mentre il ministro al Tg1 ammette la «relazione affettiva» con l’influencer diventata non-consigliera, iltremano per gli. Ci sono conversazioni registrate con il ministro e i suoi collaboratori. I messaggiche i due si sono scambiati. E filmati in cuisi lascia andare a valutazioni sui colleghi nell’esecutivo. E Il Foglio parla anche die messaggi scambiati con la premier. In cui si parlerebbe, tra l’altro, di nomine.